Никой тип фигура не е изключение, когато става въпрос за плажен стил. Помните ли всички онези „правила" за обличане според фигурата? Скрийте корема, придържайте се само към тъмните цветове, наметнете парео около ханша, изберете цял бански и определено не го купувайте в ярък десен. Това лято е крайно време да оставим всичко това зад гърба си.

Истината е, че най-важното нещо, което един бански може да направи, е да ви накара да се чувствате уверени и комфортни - не по-малки, не скрити, не извиняващи се. Пищните извивки заслужават да бъдат показани на плажа, а не прикривани. И добрата новина е, че със съвременните колекции бански костюми е по-лесно от всякога!

Нито една кройка не е табу

Съвременната плажна мода се определя от една дума: свобода. Това означава, че старата йерархия за това кой какво може да носи официално е разрушена. Смели десени, прорези, триъгълни бански - нищо от това не е запазено за конкретен размер или тип фигура. Ако харесвате даден модел, това е достатъчна причина да го носите.

Въпреки това, да знаете какво работи за вашето тяло, а не срещу него, може да промени значително как се чувствате на плажа. Ето практическо ръководство за намиране на вашия перфектен летен образ.

Добрата опора е добър приятел

Извивките на телата ни не остават статични и това е прекрасно. Но ако искате малко допълнителна сигурност и опора, особено при плуване, плажен волейбол или дълги разходки край морето, добре структурираният бански костюм е вашият най-добър приятел.

Целите бански костюми са недооценените герои при обличането на пищни форми. Далеч от това да бъде „безопасният" избор, един страхотен цял бански с вградена опора нежно оформя средната част на тялото, разпределя тежестта равномерно и ви позволява да се движите свободно без постоянни регулации на банския. Тук не става въпрос за прикриване на извивките, а за това да им дадете нужния комфорт. Търсете модели с банели и меки чашки, по-широки презрамки и прилягане, което се усеща стабилно, но без да стяга. Въпреки че черният цял бански костюм е абсолютно неостаряваща класика, не се плашете от мотиви или декоративни елементи в ярки цветове, те не само ще ви разкрасят и озарят, но ще ви донесат и много позитивно настроение.

Бански от две части? Разбира се, но с правилните детайли

Стандартните бански от две части и танкините са идеални за пищни форми. Въпросът е само да изберете кройка, която ви пасва и ви дава удобство.

Най-важният съвет на Astratex е: помислете как ще се усеща банският ви, когато седите и лежите на плажа, а не само когато стоите прави. Долнище, което изглежда перфектно пред огледалото в съблекалнята, може да се вреже или набере, след като се отпуснете върху хавлията. Долнищата с висока талия са брилянтно решение - седят удобно над ханша, държат всичко на място и ви дават истински шик.

Помислете и за опората на големия бюст. Той има нужда от банели и чашки, които няма да му позволят „да избяга“. Вземете предвид модел с висок център, широки презрамки и закопчалка на гърба, за да може бюстът да остане на място дори при най-високите отскоци и най-бурните вълни.

От друга страна танкините са хибридни горнища, които съчетават покритието на цял бански с удобството на такъв от две части. Предлагат се както в елегантни, така и в спортни варианти. Танкините са перфектни за дамите, които не желаят торса им да бъде постонно изложен на слънчевите лъчи.

Завършете визията си с плажни аксесоари

Банският ви е основата, но перфектният плажен образ нерядко отива по-далеч. Леките покривала - ленен парео, ефирна туника, дантелено кимоно - са идеални за обяд в плажния бар или разходка по брега. Избирайте материи, които изсъхват бързо и падат меко, и не забравяйте за основните аксесоари: широко пола, шапка, качествен слънцезащитен крем и просторна плажна чанта за всичките ви вещи.

Най-добрият плажен образ е онзи, в който се чувствате себе си - отпуснати, стилни и готови да се насладите напълно на лятото. Защото морето принадлежи на всички.

Редактор: Никола Тунев