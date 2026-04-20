Покривът е първата защита на всяка сграда - той пази вашия дом, бизнес и инвестиция от дъжд, сняг, вятър и екстремни температури. Когато хидроизолацията е компрометирана, последствията могат да бъдат скъпи и неприятни - течове, мухъл, разрушения.

Затова изборът на правилната фирма е решаващ.

Ние знаем, че качеството не е само в материала - монтажът е ключът към дълготрайния резултат. Дори най-добрата хидроизолация няма стойност, ако не е положена професионално.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ РЕШЕНИЯ

Работим с всички съвременни технологии при равни и скатни покриви:

✔ Битумни хидроизолации - доказано решение с отлична водонепропускливост и надеждност

✔ PVC и TPO мембрани - висок клас системи с дълъг експлоатационен живот, устойчиви на UV лъчи, температурни амплитуди и механични натоварвания

✔ Течна хидроизолация (течна гума) - безшевно покритие, идеално за сложни детайли и ремонти

Подходящи както за жилищни сгради, така и за халета, складове, търговски и индустриални обекти.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС

✔ Дългогодишен опит в хидроизолациите

✔ Работа с висококачествени материали

✔ Професионален монтаж от обучени специалисти

✔ Издаване на гаранционна карта

✔ Коректност, точност и лично отношение към клиента

Всеки покрив е различен - затова предлагаме индивидуално решение, съобразено с конкретния обект и бюджет.

ДОВЪРШИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ

Освен хидроизолации, предлагаме и цялостни ремонтни услуги:

Вътрешни ремонти - ново и старо строителство

Боядисване на вътрешни и външни повърхности

Шпакловки

Обработка и боядисване на ламаринени покриви със специализирани покрития

Подови настилки

ДОКАЗАН ОПИТ С ГОЛЕМИ ОБЕКТИ

Зад гърба си имаме успешно изпълнени проекти за държавни институции, индустриални предприятия, училища, болници и стотици частни клиенти. Това е гаранция за доверие и качество.

📞 Свържете се с нас още днес:

0898 700 279 | 0884 195 604 📧 delta_comm@gbg.bg

www.delta-izoterm.com

Референтна листа

1. Министерство на правосъдието - покрив

2. Затворите: Бойчиновци, Кремиковци, Мламолово към Бобов дол

3. Агенция за ядрено регулиране- София

4. ГудМилс България ЕАД - София мел

5. Фабрика за ризи „Ритон П” АД, гр.Панагюрище

6. „Булбанк”

7. Площатка за хеликоптери- София

8. Областно управление Благоевград

9. „Хюндай Индъстри” София

10. ЧЕЗ - трафопостове

11. Цигарена фабрика „Лийф Табако” гр.Сандански

12. АМ „СТРУМА Мостове”

13. Част от покрив летище София - подизпълнител

14. ТПК „Хемус София” - две бази

15. „Рила стил София”

16. Комплекс „Регнум Банско”

17. Телевизия Запад-Кюстендил

18. КФМ

19. ЮЗУ Неофит Рилски - подизпълнител

20. ДКЦ „Изток” - Пловдив

21. МБАЛ Благоевград

22. „Винпром Мира” гр.Сандански

23. Складове за зърно гр.Кнежа

24. Подизпълнител на „Кастело Прикаст” ООД при строежа на фабрики и халета в Пловдив, Горна Оряховица, Перник, Сливница, Враца, с.Кривина, Шумен, Кърджали, Бургас и др.общо около 35 000 кв.м

25. Детска градина №28 София

26. ОДЗ 98 София, „Младост” 2

27. ДГ „Буката” - София

28. 8-мо училище Васил Левски - София

29. училище в с. Бистрица - Cофийско

30. 108 СУ, жк. „Дружба”, София

31. Столичен електротранспорт

32. „Успех Филтър” - фабрика за производство на филтри

НЕ ПРАВЕТЕ КОМПРОМИС С ПОКРИВА СИ

Ремонтът на покрив е сложна и отговорна задача, която изисква опит и професионализъм. Не рискувайте с временни решения - инвестирайте в сигурност и спокойствие за години напред.