Когато хидроизолацията е компрометирана, последствията могат да бъдат скъпи и неприятни
Покривът е първата защита на всяка сграда - той пази вашия дом, бизнес и инвестиция от дъжд, сняг, вятър и екстремни температури. Когато хидроизолацията е компрометирана, последствията могат да бъдат скъпи и неприятни - течове, мухъл, разрушения.
Затова изборът на правилната фирма е решаващ.
Ние знаем, че качеството не е само в материала - монтажът е ключът към дълготрайния резултат. Дори най-добрата хидроизолация няма стойност, ако не е положена професионално.
ПРОФЕСИОНАЛНИ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ РЕШЕНИЯ
Работим с всички съвременни технологии при равни и скатни покриви:
✔ Битумни хидроизолации - доказано решение с отлична водонепропускливост и надеждност
✔ PVC и TPO мембрани - висок клас системи с дълъг експлоатационен живот, устойчиви на UV лъчи, температурни амплитуди и механични натоварвания
✔ Течна хидроизолация (течна гума) - безшевно покритие, идеално за сложни детайли и ремонти
Подходящи както за жилищни сгради, така и за халета, складове, търговски и индустриални обекти.
ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС
✔ Дългогодишен опит в хидроизолациите
✔ Работа с висококачествени материали
✔ Професионален монтаж от обучени специалисти
✔ Издаване на гаранционна карта
✔ Коректност, точност и лично отношение към клиента
Всеки покрив е различен - затова предлагаме индивидуално решение, съобразено с конкретния обект и бюджет.
ДОВЪРШИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ
Освен хидроизолации, предлагаме и цялостни ремонтни услуги:
- Вътрешни ремонти - ново и старо строителство
- Боядисване на вътрешни и външни повърхности
- Шпакловки
- Обработка и боядисване на ламаринени покриви със специализирани покрития
- Подови настилки
ДОКАЗАН ОПИТ С ГОЛЕМИ ОБЕКТИ
Зад гърба си имаме успешно изпълнени проекти за държавни институции, индустриални предприятия, училища, болници и стотици частни клиенти. Това е гаранция за доверие и качество.
📞 Свържете се с нас още днес:
0898 700 279 | 0884 195 604 📧 delta_comm@gbg.bg
Референтна листа
1. Министерство на правосъдието - покрив
2. Затворите: Бойчиновци, Кремиковци, Мламолово към Бобов дол
3. Агенция за ядрено регулиране- София
4. ГудМилс България ЕАД - София мел
5. Фабрика за ризи „Ритон П” АД, гр.Панагюрище
6. „Булбанк”
7. Площатка за хеликоптери- София
8. Областно управление Благоевград
9. „Хюндай Индъстри” София
10. ЧЕЗ - трафопостове
11. Цигарена фабрика „Лийф Табако” гр.Сандански
12. АМ „СТРУМА Мостове”
13. Част от покрив летище София - подизпълнител
14. ТПК „Хемус София” - две бази
15. „Рила стил София”
16. Комплекс „Регнум Банско”
17. Телевизия Запад-Кюстендил
18. КФМ
19. ЮЗУ Неофит Рилски - подизпълнител
20. ДКЦ „Изток” - Пловдив
21. МБАЛ Благоевград
22. „Винпром Мира” гр.Сандански
23. Складове за зърно гр.Кнежа
24. Подизпълнител на „Кастело Прикаст” ООД при строежа на фабрики и халета в Пловдив, Горна Оряховица, Перник, Сливница, Враца, с.Кривина, Шумен, Кърджали, Бургас и др.общо около 35 000 кв.м
25. Детска градина №28 София
26. ОДЗ 98 София, „Младост” 2
27. ДГ „Буката” - София
28. 8-мо училище Васил Левски - София
29. училище в с. Бистрица - Cофийско
30. 108 СУ, жк. „Дружба”, София
31. Столичен електротранспорт
32. „Успех Филтър” - фабрика за производство на филтри
НЕ ПРАВЕТЕ КОМПРОМИС С ПОКРИВА СИ
Ремонтът на покрив е сложна и отговорна задача, която изисква опит и професионализъм. Не рискувайте с временни решения - инвестирайте в сигурност и спокойствие за години напред.
