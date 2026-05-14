Риболовът през забраната около София е възможен само на определени водоеми и при спазване на актуалните правила. Забраната се въвежда всяка година, за да се опази рибата по време на размножителния период. В този период част от водоемите остават недостъпни за любителски риболов, а други са включени в списъците с разрешени места.

За риболовците от София периодът на забраната не означава непременно пълна пауза, но изисква по-внимателно планиране. Мястото вече не се избира по навик, а след проверка на актуалната заповед, режима на водоема и правилата на място.

Сред водоемите, които често се посочват като възможности около София, са Долни Богров, Вятърните Мелници, Веринско, Доганово и Върбица. Преди всеки риболов обаче е важно да се провери дали конкретният водоем присъства в актуалната заповед или попада в разрешен режим за периода на забраната.

Дори когато водоемът е разрешен, условията за риболов трябва да се проверят предварително. На всяко място може да има собствен режим, работно време, такси, ограничения за определени видове риба, изисквания за връщане на улова или правила за броя такъми. Затова преди тръгване е разумно да се провери информацията за конкретния обект, а не да се разчита само на стари публикации, форуми или разговори между риболовци.

Долни Богров е удобна възможност за хора, които търсят бърз достъп от София и излет без дълго пътуване. Това го прави подходящ избор за риболовци, които искат да излязат за няколко часа край вода, без да отделят цял ден за път. Вятърните Мелници също е сред водоемите, които често се свързват с организиран риболов и по-ясен режим за достъп и риболов, което може да бъде предимство през периода на забраната. Веринско, Доганово и Върбица допълват избора около столицата и дават възможност за различна среда според предпочитанията на риболовеца. При всеки от тези водоеми обаче е добре да се провери актуалният режим, работното време, таксите и правилата на място, защото условията може да се различават.

През периода на забраната интересът към разрешените водоеми обикновено е по-висок. По бреговете може да има повече хора, особено през почивните дни и при хубаво време. В такива случаи организацията преди излета помага да се избегнат неприятни изненади. Проверка на маршрута, работното време, условията за достъп и правилата на водоема спестява излишно забавяне.

Подготовката за излет в този период трябва да бъде по-внимателна. При по-натоварени места изборът на въдици и монтажи е добре да бъде съобразен с пространството на брега, дистанцията на риболов и останалите хора наоколо. Използването на прекалено много такъми или заемането на голям участък може да създаде напрежение, особено когато местата са ограничени.

Добре е риболовците да носят само нужното оборудване и да подредят мястото си така, че да не пречат на съседните позиции. Това важи както за платени и стопанисвани водоеми, така и за по-свободни места, където редът зависи в голяма степен от самите посетители. На по-посещавани водоеми е добре оборудването да бъде компактно и лесно за подреждане. В такива случаи рибарски стол е по-удобен избор от обемисто обзавеждане, защото заема по-малко място и не пречи на съседните позиции.

Не по-малко важна е грижата за водоема. Забраната има смисъл само когато се спазва не само формално, но и с отношение към рибата и природата. Отпадъците трябва да се събират, уловът да се третира внимателно, а указанията на стопаните или контролните органи да се приемат като част от правилата на място. Така разрешените места могат да останат нормална алтернатива и през следващи сезони.

Подготовката е добре да започне още у дома. Проверяват се документите, работното време на водоема, наличните принадлежности, захранката, стръвта и прогнозата за времето. Ако липсват куки, влакно, хранилки или други дребни аксесоари, те могат да се набавят предварително от рибарски магазин , за да не се губи време преди тръгване.

Риболовът през забраната не трябва да се възприема като търсене на вратичка в правилата. Той е допустим само там, където има изрично разрешение или режим, който го позволява. Тази разлика е важна, защото нарушаването на забраната може да доведе до санкции, а по-важното е, че вреди на рибните популации в размножителния им период.

За риболовците от София, които търсят място за риболов през периода на забраната, Долни Богров, Вятърните Мелници, Веринско, Доганово и Върбица са сред вариантите, които заслужават предварителна проверка. Най-сигурният подход е актуална информация, съобразяване с правилата и уважение към останалите риболовци.

Когато подготовката е направена навреме и режимът на водоема е изяснен предварително, времето край водата минава по-спокойно. Риболовът остава удоволствие, а забраната изпълнява своята роля – да защити рибата в най-чувствителния период от годината.

Редактор: Цветина Петрова