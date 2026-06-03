Редки вина, скрити под пода на параклис в чешки замък, отново привличат вниманието на света.

Става дума за 133 бутилки, повечето от които са произведени между 1892 и 1899 година. Укрити са били от собствениците на замъка „Бечов” в края на Втората световна война.

В продължение на десетилетия вината остават забравени. Едва през 1985 година са открити заедно с прочутия реликварий на Свети Мавр - едно от най-ценните културни съкровища в Чехия.

Докато реликварият привлича общественото внимание и преминава през мащабна реставрация веднага, колекцията от вина остава почти незабелязана. Днес, десетилетия по-късно, бутилките са внимателно реставрирани с помощта на френски специалисти.

Откриха най-старото вино на света, запазено в римска гробница (СНИМКА)



„Чудесно е, че тази колекция е спасена. Би било жалко да загубим подобно културно съкровище”, коментира Фридрих Кристиан, 7-и херцог на Бофорт-Спондин.



„В края на войната това съкровище е било скрито, заедно с реликварият на Свети Мавр, с убеждението, че херцогът или друг член на семейството скоро ще се върне, за да го вземе. Това обаче никога не се е случило”, казва Томаш Визовски, управител на замъка „Бечов”.



Според експерти условията, в които са били съхранявани бутилките, са се оказали на практика идеални. Дебелите каменни стени на параклиса, постоянната температура и високата влажност под земята са помогнали виното да се запази в изключително добро състояние повече от век.



„Този ​​стар параклис е имало много добри условия за съхранение на бутилките. Благодарение на дебелите каменни стени на параклиса, температурата в него е била ниска и постоянна, а влажността висока. Това са отлични условия за съхранение и отлежаване на вино”, казва винарят Тони Ел Хаванд.

Специалистите са подменили корковите тапи на част от бутилките, като същевременно са запазили оригиналния вид на съдовете. Дори прахът по бутилките е оставен непокътнат.



„Сменихме старите коркови тапи с нови, също така поставихме нова обвивка върху корка, за да го предпазим. Цялостно запазихме бутилките в оригиналното им състояние”, казва Тони Ел Хаванд.



Реставрираната колекция ще стане част от постоянната експозиция.

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Редактор: Ина Григорова