Продукцията с българско участие - „Каквото остава“, е в основния конкурс на 74-тия международен фестивал в Сан Себастиан. Новият филм на Йешим Устаоглу ще има световна премиера на един от най-авторитетните кинофестивали в света от категория „А“, коментират от „Арт фест“.

„Каквото остава“ (Artakalan/ What Remains) е създаден от Турция, Люксембург, Франция и България (РФФ интернешънъл). Оператор е Кирил Проданов, асистент-оператор на фокус – Делян Георгиев, гафер – Александър Бенев. Главният гримьор на продукцията е Росица Герасимова. Филмът се реализира с подкрепата на Националния филмов център. Продуцент от българска страна е Стефан Китанов, изпълнителен продуцент – Светла Цоцоркова, асистент на продуцента - Вихрена Нинова, в партньорство с „Доли медия студио“ (Добромир Чочов, Любомир Чочов), фоли ефекти - Борис Траянов, Лийт Ридли.

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„Каквото остава“ е филм за пътя на една поетеса, която бяга от задушаващото я ежедневие, за да се свърже отново със своето вътрешно „аз“ и съвестта си. Тя поставя под въпрос утвърдените представи за семейство и смисъла на живота, и в същото време отваря нов път за себе си и своите близки.

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Редактор: Цветина Петкова