Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис поздрави режисьора Кристофър Нолан за успеха на филма „Одисея“ и му благодари за приноса му към популяризирането на древногръцката култура по света.

„Министър-председателят благодари на Нолан за приноса на филма към засилването на международния интерес към древногръцката цивилизация, като подчерта, че подобни продукции изграждат мост между богатото културно наследство на Гърция и съвременното творческо изкуство“, се казва в правителственото изявление.

В телефонен разговор Мицотакис е изразил удовлетворение от факта, че голяма част от снимките на продукцията са били реализирани в Гърция. Според правителството това е допринесло за популяризирането на страната като привлекателна дестинация за международни филмови продукции.

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Блокбастърът на Нолан, базиран на древногръцкия епос, приписван на Омир, реализира приходи от над 260 млн. долара в световния боксофис още през първия си уикенд на екран. До момента филмът е събрал приблизително 639,6 млн. долара в световен мащаб, от които 128,3 млн. долара - от международните пазари.

Лентата беше посрещната с положителни реакции и в Гърция, където обществеността традиционно следи с внимание начина, по който античното ѝ културно наследство се представя на големия екран.

Кадър от снимачната площадка на „Одисея“; Снимка: БТА

Филмът е най-мащабната продукция в кариерата на Нолан с бюджет от около 250 млн. долара. Лентата е заснета изцяло с IMAX 70 мм камери и проследява десетгодишното пътешествие на Одисей към родната Итака след края на Троянската война. В ролята на Одисей влиза Мат Деймън, а в актьорския състав са още Том Холанд, Ан Хатауей, Робърт Патинсън, Зендая, Лупита Нионг'о и Шарлийз Терон.

Мат Деймън (вляво), режисьорът Кристофър Нолан и Ан Хатауей на премиерата на „Одисея“ в Ню Йорк; Снимка: БТА

Най-сериозните спорове около филма бяха свързани с избора именно на актьорския състав. Част от критиците атакуваха решението Лупита Нионг'о да изиграе Хубавата Елена, твърдейки, че изборът не отговаря на традиционните представи за героинята. Сред най-гласовитите критици беше Илон Мъск, който обвини Холивуд, че поставя идеологическите съображения пред историческата достоверност. Нолан отхвърли критиките, заявявайки, че филмът представлява художествена интерпретация на епоса, а не историческа реконструкция.

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Лупита Нионг'о на премиерата на „Одисея“ в Ню Йорк; Снимка: БТА

Реплики с модерно звучене също разделиха зрителите - едни ги определиха като неуместни за история от Древна Гърция, а други ги защитиха като начин класическият текст да стане по-достъпен за съвременната публика.

Редактор: Иван Иванов