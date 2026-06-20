След десетки театрални роли, популярни видео истории и авторски спектакли, Здрава Каменова поема по нов творчески път - този на романист. В ефира на „Събуди се“ актрисата разказа как се е родила идеята за първата ѝ книга и призна, че всичко е започнало от неочаквана покана.

„Миналата година Захари Карабашлиев се оказа, че е гледал моя пиеса и ме покани да си поговорим дали не искам да превърна тази история в роман. Не ми се случват такива неща. Всичко, което ми се е случило в кариерата, трябваш да го движа сама“, сподели тя.

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Каменова признава, че предложението е било истинско признание. „Когато човек, който съм чела и много уважавам, отдели от времето си да види нещо правено от мен и има предложение да го развия, това беше Оскар, който получих в този момент“, казва тя. Макар романът да е нова територия за нея, още след първата среща с издателите е била убедена, че проектът ще се случи.

Книгата разказва за любовта, рутината и хората, които с времето започват да съществуват един до друг, без истински да се виждат. Но както в повечето истории на Каменова, и тук тъгата върви ръка за ръка с хумора и надеждата. „Лошите новини ме натъжават. И в опита аз да си дам кураж, всъщност идват историите“, обяснява тя.

Премиерата на романа ще бъде на 26 юни - рождения ден на авторката. „Какъв по-голям празник от едно такова ново начало“, казва Каменова. И вече гледа напред към следващата си книга, мащабното шоу „Здрава и половина“ на 27 октомври.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова