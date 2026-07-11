Стотици декари с маслодайна роза останаха необрани заради недостиг на работна ръка, а същият проблем засегна и реколтата от череши, кайсии и праскови. Депутати от ГЕРБ-СДС внесоха промени в Закона за насърчаване на заетостта. Предложението цели да стимулира сезонната заетост чрез допълнителна финансова подкрепа за безработни, които работят по еднодневни трудови договори.

Производители предупреждават, че липсата на работници вече има сериозни последици за сектора. „Това не е само за розата, а и за черешата, кайсиите и прасковите“, заяви розопреработвателят Ридван Иляз. По думите на розопроизводителя Христина Чолпанова много стопани не са успели да приберат реколтата си, тъй като кампанията за розобер е съвпаднала с брането на черешите, а работниците са поискали по-високо заплащане.

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Според бранша недостигът на работна ръка се отразява и на цената на крайния продукт. „По този начин цената на розовото масло става висока. Световните фирми директно ни казаха, че тази година цялото розово масло няма да се купува от България“, предупреди Иляз.

Предложените промени предвиждат държавата да изплаща допълнителна сума за всеки реално отработен ден по еднодневен трудов договор. Средствата ще се отпускат чрез бюрата по труда, няма да се облагат с данък и няма да се считат за доход при социалното подпомагане. „Нашата мярка има комплексен характер, защото от една страна подпомага безработното лице, а от друга дава възможност на работодателите да намерят необходимата работна ръка за прибирането на реколтата“, заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Илияна Жекова. По думите ѝ хората ще могат да получават допълнителното възнаграждение, без да губят правото си на обезщетение за безработица или социални помощи.

Законопроектът предстои да бъде разгледан в Народното събрание.