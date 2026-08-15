РИОСВ - София е установила нови нарушения при съхранението на отпадъци в Столичното предприятие. Според екоинспекцията големи количества се държат в разрез с изискванията, въпреки че и при предишни проверки са давани предписания за отстраняване на проблемите.

Последната проверка е извършена на 14 август и е била насочена именно към това дали Столичната община е изпълнила вече дадените задължителни указания. Инспекторите обаче отново са открили несъответствия с условията на комплексното разрешително на предприятието.

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Едно от нарушенията е свързано с произведеното RDF гориво, което е било складирано на открито и извън местата, определени за тази цел. От РИОСВ посочват, че същият проблем е установяван и при предишни проверки, но практиката не е прекратена въпреки предприетите контролни мерки.

За пореден път е констатиран и проблем със системата за видеонаблюдение на площадка „Садината“. Столичната община не е осигурила изисквания от закона отдалечен достъп в реално време до камерите на Интегрираната система за третиране на битови отпадъци. Предписание за това също е било издавано и преди.

Заради повторното установяване на нарушенията РИОСВ - София е предприела нови административно-наказателни действия. На Столичната община е разпоредено да прекрати съхраняването на отпадъци извън разрешените за това места на площадка „Садината“, както и да осигури постоянен дистанционен достъп в реално време до видеонаблюдението.

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От екоинспекцията определят проверката като част от засиления контрол върху дейността на столичното предприятие. Само през 2025 г. на системата за третиране на отпадъци са извършени 10 проверки, при които са съставени 12 акта за административни нарушения.

Наложените на Столичната община санкции за нарушения в предприятието през миналата година възлизат на общо 78 738,95 евро.

Редактор: Цветина Петкова