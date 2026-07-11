След новата размяна на удари между САЩ и Иран и изявленията на президента Доналд Тръмп, че Техеран разполага с все по-малко ресурси, темата за възможна нова ескалация отново излезе на преден план. В предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS журналистът Мохамед Халаф коментира развитието на конфликта, преговорите между двете страни и вътрешните противоречия в иранското ръководство.

“Меморандумът, който беше представен като основа за прекратяване на бойните действия, няма никаква юридическа стойност“, заяви журналистът Мохамед Халаф. По думите му Доналд Тръмп е предприел преговорите заради нарастващия вътрешен натиск в САЩ. „Имаше много критики срещу него - за войната, за повишаването на цените на петрола, бензина и стоките. Това го принуди да тръгне към преговори“, каза Халаф. Според него обаче иранската страна е започнала да протака разговорите, а паралелно с това се опитва да използва Ормузкия проток като инструмент за натиск върху световната икономика.

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Халаф обърна внимание и на предстоящите преговори, в които за първи път ще участва държавният секретар на САЩ Марко Рубио. „Това за мен е много важно, защото той е категоричен дипломат. Заедно с министъра на отбраната е против отстъпките към Иран и има сериозни различия със Стив Уиткоф. Няма вече да има търпение спрямо Иран. Ако иранците атакуват танкери, той ще отвърне още по-силно. Иранците трябва да помислят много пъти, преди да предприемат такова нарушение“, коментира той.

По думите му радикалните среди обвиняват преговарящите с Вашингтон в предателство. „Те смятат, че преговорите накърняват интересите на Ислямската република. Искат незабавното им прекратяване и дори настояват част от преговарящите да бъдат оттеглени“, обясни Халаф. Според него в страната вече има разногласия и разкол, а президентът е призовал различните политически групи да не задълбочават кризата на фона на икономическите проблеми. Според Мохамед Халаф е малко вероятно САЩ да започнат мащабна сухопътна операция, но предупреди, че военният натиск няма да спре.

Целия разговор вижте във видеото.