Бившият върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей беше положен в последния си дом в родния си град Машхад след дни на мащабни траурни церемонии в страната. Погребението се състоя при закрити врата в мавзолея на имам Реза - едно от най-почитаните шиитски светилища и важен религиозен център за милиони вярващи.

Церемонията беляза края на продължилата близо седмица национална траурна кампания, в рамките на която поклонения и възпоменателни събития се проведоха в Техеран, Кум и други градове на Ислямската република. Иранските медии съобщиха, че в последното сбогуване с дългогодишния лидер са се включили милиони граждани.

Иран погребва тържествено аятолах Али Хаменей в светилището „Имам Реза“ (ВИДЕО)

Над 43 милиона души участваха в траурните церемонии за погребението на бившия върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

Видео: Reuters

Хаменей загина на 28 февруари при израелски въздушен удар по официалната му резиденция в Техеран в началото на американско-израелската военна офанзива срещу Иран. Смъртта му предизвика дълбоки политически и обществени сътресения в страната и постави началото на нов етап в управлението на Ислямската република.

След гибелта му за върховен лидер беше обявен синът му Моджтаба Хаменей. Неговото отсъствие от публичното пространство през последните месеци обаче продължава да поражда въпроси и спекулации относно здравословното му състояние и ролята му в управлението на страната.

Иран изпраща Али Хаменей с многодневни траурни церемонии, хиляди се стекоха в Техеран (ВИДЕО+СНИМКИ)

В продължение на десетилетия Али Хаменей беше най-влиятелната фигура в Иран, съчетавайки върховната политическа власт с ролята на най-висш религиозен авторитет в държавата. За своите поддръжници той остава символ на съпротивата срещу външния натиск и „мъченик на Ислямската революция“, докато за част от иранското общество наследството му продължава да бъде предмет на остри противоречия.

Редактор: Цветина Петкова