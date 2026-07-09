Церемонията ще бъде закрита за обществеността и ще сложи край на продължилите няколко дни траурни прояви

Иран се подготвя да положи днес в последния му дом тленните останки на бившия върховен лидер аятолах Али Хаменей. Погребението ще се състои в светилището „Имам Реза“ в град Машхад - неговото родно място и едно от най-свещените места за шиитския ислям.

Церемонията ще бъде закрита за обществеността и ще сложи край на продължилите няколко дни траурни прояви в памет на дългогодишния лидер на Ислямската република. Последното сбогуване с Хаменей започна в Техеран, където милиони иранци се включиха в траурните шествия, след което възпоменанията продължиха в религиозния център Кум и на територията на Ирак.

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Особен интерес предизвиква въпросът дали настоящият върховен лидер Моджтаба Хаменей ще се появи публично по време на заключителните церемонии. От избирането му за наследник през март той не е показван публично, което породи множество спекулации относно здравословното му състояние.

Допълнително внимание привлече и изявление на американския министър на отбраната Пийт Хегсет, който твърди, че Моджтаба Хаменей е бил ранен по време на военните действия и може да е получил сериозни физически увреждания.

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Али Хаменей загина на 28 февруари при израелски въздушен удар срещу официалната му резиденция в Техеран. Смъртта му се превърна в повратна точка в регионалната криза и беше последвана от петседмичен военен конфликт между Иран, от една страна, и Израел и Съединените щати, от друга. Сраженията приключиха в началото на април след договарянето на примирие, което сложи край на най-тежката ескалация в региона от години.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Владимир Сахатчиев, БТА

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