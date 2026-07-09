Иран се подготвя да положи днес в последния му дом тленните останки на бившия върховен лидер аятолах Али Хаменей. Погребението ще се състои в светилището „Имам Реза“ в град Машхад - неговото родно място и едно от най-свещените места за шиитския ислям.

Церемонията ще бъде закрита за обществеността и ще сложи край на продължилите няколко дни траурни прояви в памет на дългогодишния лидер на Ислямската република. Последното сбогуване с Хаменей започна в Техеран, където милиони иранци се включиха в траурните шествия, след което възпоменанията продължиха в религиозния център Кум и на територията на Ирак.

Almarhum Pemimpin Syahid Ayatollah Sayyid Ali Khamenei memasuki Kompleks Makam Suci Hadhrat Abbas a.s. di Karbala. pic.twitter.com/ZUcw4i5tlY — Iran Embassy in Indonesia (@IraninIndonesia) July 9, 2026

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Особен интерес предизвиква въпросът дали настоящият върховен лидер Моджтаба Хаменей ще се появи публично по време на заключителните церемонии. От избирането му за наследник през март той не е показван публично, което породи множество спекулации относно здравословното му състояние.

Participants in the funeral ceremony of the leader of the Islamic Republic, (Ayatollah Seyed Ali Hosseini) Khamenei, throw stones at the image of Donald Trump, the president of the United States, and chant: "America is the great devil."#WeMustRise#MartyrKhamenei pic.twitter.com/zVD1peGanH — FatimaSalari 🇮🇪🇵🇸🇻🇪 (@SalariFa) July 9, 2026

Допълнително внимание привлече и изявление на американския министър на отбраната Пийт Хегсет, който твърди, че Моджтаба Хаменей е бил ранен по време на военните действия и може да е получил сериозни физически увреждания.

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After 69 years, Seyyed Ali Khamenei visited Karbala again.



He last visited in 1957, when he was an 18-year old, and was prevented from visiting Imam Hussein (AS) ever since.#Martyred_Leader pic.twitter.com/lmu7HegSTB — Kazemi (@MKazemi19) July 9, 2026

Али Хаменей загина на 28 февруари при израелски въздушен удар срещу официалната му резиденция в Техеран. Смъртта му се превърна в повратна точка в регионалната криза и беше последвана от петседмичен военен конфликт между Иран, от една страна, и Израел и Съединените щати, от друга. Сраженията приключиха в началото на април след договарянето на примирие, което сложи край на най-тежката ескалация в региона от години.

Редактор: Цветина Петкова