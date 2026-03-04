В Иран ще се проведе тридневно поклонение пред аятолах Али Хаменей, съобщават държавните медии. Върховният лидер беше убит при първата вълна удари на САЩ и Израел в събота.

Траурната церемония ще започне в сряда вечерта в „Имам Хомейни“ в Техеран - организирано пространство за масови религиозни събития, известно като Мосала. „От 22:00 ч. (20:30 българско време) вярващите ще могат да отдадат последна почит пред тленните останки на мъченика и водач на нацията, като посетят Голямата джамия „Имам Хомейни“, се казва в изявление на Съвета за координация на ислямското развитие.

Детайлите около погребалното шествие все още не са окончателно уточнени.

Моджтаба Хаменей е избран за нов аятолах на Иран

Смъртта на Хаменей беше посрещната със смесени реакции в Иран - някои хора празнуваха, а други скърбяха.

