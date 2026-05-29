Световната здравна организация съобщи за първия потвърден случай на оздравял пациент от настоящото огнище на ебола в Демократична република Конго.

"Демократична република Конго информира, че на 27 май пациент е оздравял, напуснал е болницата и е изписан обратно в общността", заяви пред журналисти представителят на СЗО Анаис Леган.

Тя уточни, че това е „първият такъв случай“ от началото на настоящата епидемия, предаде АФП. Новината идва на фона на усилията на здравните власти и международните организации да овладеят разпространението на заболяването в централноафриканската държава.

От СЗО съобщиха, че днес в Конго са отбелязани 906 предполагаеми случая на ебола, включително 223 предполагаеми смъртни случая, които се проучват, предава Ройтерс. Огнището на щама Бундибуджо на вируса ебола се запазва в ДР Конго. Случаи са регистрирани и в Уганда.

В Конго има 125 потвърдени случая на Ебола, включително 17 потвърдени смъртни случая в провинциите Итури, Северно Киву и Южно Киву. В Уганда са потвърдени седем случая, три от които внесени от Конго, както и един смъртен случай. Все пак не е установено разпространение сред населението, уточни СЗО.

Смъртността сред потвърдените случаи варира между 30% и 50%, според Анаис Леган от екипа за високорискови патогени към Програмата за извънредни здравни ситуации на СЗО. В момента няма одобрени ваксини или терапии, разработени специално за заболяването, причинено от щама Бундибуджо, подчертава СЗО.

