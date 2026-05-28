Американската армия заяви, че в сряда е поразила плавателен съд на предполагаеми наркотрафиканти в източната част на Тихия океан, като при удара са загинали двама души. "Разузнаването потвърди, че лодката е минавала по известни маршрути за трафик на дрога и е участвала в операции за трафик", гласи публикувано в социалната мрежа X изявление на Южното командване на САЩ.

САЩ обстрелваха 3 плавателни съда, превозващи наркотици в Тихия океан, осем души загинаха

Агенция ДПА отбелязва, че не е могла да потвърди информацията за участието на плавателния съд в трафик на наркотици чрез независим източник.

През септември правителството на Доналд Тръмп започна да провежда военни операции срещу кораби в Карибско море и източната част на Тихия океан, като заяви, че целта е да се ограничи международният трафик на дрога.

Някои критици предупреждават, че смъртоносните атаки в международни води нарушават международното право. Според официални данни убитите в хода на американските военни операции в региона вече са над 100.

