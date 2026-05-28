Не бих поздравил Борислав Сарафов за оставката, тъй като очакванията бяха други. Той изпълни половинчато искането ни - да напусне съдебната система. Така правосъдният министър Николай Найденов коментира оттеглянето на бившия и.ф. главен прокурор като началник на Националната следствена служба преди Пленума на ВСС.

По думите на министъра Сарафов може да напусне системата по всяко време. „Поне като директор на НСлС оставката е факт. „Това е първа крачка към освобождаване от зависимостите, които се свързват с неговото име. Оттук нататък процедурата продължава, спорът ще се реши в съда. Подписал съм жалбата до ВАС с убеждението, че той ще се произнесе съобразно моите аргументи, но едно досъдебно производство има две страни. Считам, че мотивите в искането за образуване на дисциплинарно производство срещу Сарафов са достатъчно ясни и зчерпателни, затова то следва да бъде образувано, за да се изясни дали са налице като факти. Искането ми е за дисциплинарно освобождаване от длъжност - изцяло от съдебната система”, коментира Найденов.

Борислав Сарафов подаде оставка като началник на НСлС, ВСС я прие

Според министъра оставянето без разглеждане на искането му би оставило неотговорени въпроси. След произнасяне на решението на ВАС, Найденов ще прецени дали има правен интерес от ново обжалване. „Правосъдният министър няма правомощия относно избора на и.д. началник на Следствието, но се надявам да има промяна”, допълни Найденов.

Припомняме, че още вчера Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се събра и прие оставката на Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор. На заседанието на колегията днес за оставката гласуваха осем магистрати. Сарафов няма да получи обезщетение от 20 заплати, защото не напуска системата, а е преназначен. С решение на Конституционния съд от 2017 г., е обявена за противоконституционна разпоредба, според която съдия, прокурор, следовател, не може да бъде освободен от длъжност, ако срещу него е образувано дисциплинарно производство до приключването му.

Николай Найденов съобщи, е на 4 юни ще се срещне с Лаура Кьовеши за изясняване на казуса покрай българския европрокурор. Той обясни, че подкрепя публичността с цел изясняване на фактите около избора на Теодора Георгиева, но изрази скептицизъм, че това би се случило в парламентарна комисия.