С обединението на две министерства ще сложим край на изкуственото разделение на иновации и дигитализация, каза министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев при представянето на новата структура на ведомството.

Според Василев резултатът от това обединение е институция с един глас, с едно темпо - на бизнеса, а не на бюрокрацията.

По думите му политиката на правителството е ясна - ускорен и устойчив икономически растеж, базиран на иновации.

Василев посочи, че е заварил две министерства с 19 дирекции, 589 служители, 70 незаети щатни бройки, дублиращи се функции, както и ниско ниво на дигиталните услуги. Новата структура на министерството ще се състои от 8 дирекции и ще бъдат оптимизирани 120 бройки.

Министърът акцентира, че данните са разпръснати не само из индустриите. Оказва се често, че чувствителна информация на правителството попада в ръцете на частни фирми, което крие голям риск, каза той.

От думите на Василев стана ясно още, че е заварена и разпокъсана иновационна екосистема, инструментите за насърчаване на компаниите не винаги работят в синхрон, а за предприемачите няма ясен процес, който да следват, за да развият идеите си до успешен бизнес. Похарчени са десетки милиарди през годините,а резултатите от разходването им са незадоволителни. „През следващата седмица ще представим и първата версия на платформата „Сигма“, която разработваме. В нея ще видите по разбираем начин къде са отивали всичките тези пари“, каза той.

„Визията ни е България да стане най-доброто място за стартиране и развитие на бизнес с висока добавена стойност. До 2030 г. страната ни трябва да се утвърди като европейски лидер в дигитализирането на публичния сектор, иновационен хъб, място, където администрацията работи за гражданите и бизнеса“, посочи министърът.

Той допълни, че за да бъде постигната тази цел, са набелязани няколко стратегически приоритета. По думите му на първо място това е изграждането на иновационна икономика. „Искаме да повишим темпото на технологичния растеж. Държавата да се превърне в ускорител на иновациите. Вече трябва да е норма да можеш да създадеш бизнес за един ден“, каза той.

Дигиталната трансформация на цялата държава е следващият приоритет. „Уверен съм, че с предложената от нас структура и екип ще успеем в рамките на мандата ни да постигнем тази визия и стратегическите приоритети“, отбеляза Василев.

Редактор: Ивета Костадинова