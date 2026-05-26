Започна гласуването в инициативата „Хижа на годината“ – кампания, която през последните години обединява любителите на планината и насърчава развитието и популяризирането на българските хижи. В ефира на „Социална мрежа“ по NOVA NEWS посланиците на кампанията Памела Качмарек и Деян Стоянов разказаха повече за тазгодишното издание и категориите в конкурса.

По думите на Качмарек сред най-интересните участници са т.нар. „скрити хижи“ – места, които остават извън вниманието на повечето туристи, тъй като са по-далеч от популярните планински маршрути. Тя посочи, че в тази група попадат и хижи, които са преустановили дейността си за известен период, но впоследствие са отворили отново за посетители. Сред примерите, които тя даде, са хижите „Горски рай“, „Момина поляна“ и „Планинарска спирка“.

Деян Стоянов обясни, че на сайта на инициативата има различни категории за гласуване, които дават възможност на туристите да отличат хижите по разнообразни критерии. Сред тях са категории за хижа с достъп без моторни превозни средства, най-чиста хижа и хижа с най-вкусна храна.

Организаторите се надяват инициативата отново да привлече вниманието към българските планини и да насърчи повече хора да посещават и подкрепят планинските хижи в страната.

