Продължава бедственото положение във Велико Търново заради обилните валежи, които причиниха наводнения. Нивото на река Янтра е спаднало под 3 метра. Вече се виждат щетите, а в днешния ден предстои оценката им.

Предстои да бъдат почистени и отводнени домовете по поречието на река Янтра в квартал "Асенов" и "Света гора". "Владишкият мост" над река Янтра е затворен за пешеходци.

Областният управител Марин Богомилов разясни, че бедственото положение ще бъде отменено по преценка на кметовете на общини след стабилизиране на ситуацията. Той увери, че обезщетението за наводнени домове и унищожена покъщнина ще е в размер на три минимални заплати. Наблюдението на нивото на река Янтра продължава до успокояване на обстановката, като за момента е спаднало почти до нормите си. Богомилов посочи, че са взети проби за измерване на качеството на питейната вода. Той съобщи, че обстановката се нормализира.

Празничната програма по повод 24 май във Велико Търново беше отменена заради проливните дъждове в областта. В Горна Оряховица и Лясковец също няма да има шествия за Деня на буквите. Ще има традиционни абитуриентски шествия обаче тази вечер от 18 часа по настояване на родители.

Главен инспектор инж. Станко Лазов от РДПБЗН съобщи, че два екипа на пожарната са на терен в област Велико Търново, за да наблюдават нивата на водите - в Павликени и в областния град. 31 сигнала са получени през последните часове, като основните са за приземни етажи и избени помещения за отводняване. Инж. Лазов обясни, че за 24 часа за извършени 18 отводнявания и няколко рискови спасителни операции. Най-много са постъпилите сигнали от община Велико Търново и от община Горна.

Кметът на Велико Търново Даниел Панов уточни, че в ранните часове на деня е имало ново покачване на нивата на реките Янтра и Белица в района на Килифарево.

По думите му още вчера Кризисният щаб на Общината е създал необходимата организация за реакция при бедствената ситуация. Заместник-кметът Георги Недев координира дейностите на терен, а от днес започва и описването на щетите от 10 комисии, сформирани от щаба.

Кметът подчерта, че лично ще следи работата на комисиите и фирмите, ангажирани с почистването в най-засегнатите райони. Той допълни, че вече е проведен разговор с министър-председателя, както и с министъра на труда и социалната политика и министъра на иновациите. Обсъждат се възможностите за подпомагане по различни програми.

Според кмета е важно Междуведомствената комисия към Министерския съвет да започне работа възможно най-скоро, за да могат пострадалите домакинства да получат помощ. По предварителни данни над 100 домакинства само на територията на общината са с нанесени щети по жилища, дворове, търговски обекти и земеделска продукция.

Има улици с разрушена настилка и изнесен асфалт, които трябва временно да бъдат възстановени, за да може движението да бъде нормализирано. Продължава и почистването на калта и отпадъците, донесени от водата.

Общината вече е поставила контейнери за изхвърляне на повредена техника и унищожени вещи от наводнението. Осигурени са и доброволчески екипи с необходимите материали - лопати, метли, чували, ръкавици, маски и колички за почистване. Абитуриентските балове няма да бъдат отменени.

За Област Габрово също е в сила бедствено положение. Очаква се да започне оценка на щетите, като най-пострадали са общините Севлиево и Дряново.

След преливането на язовир „Александър Стамболийски” предстои да бъдат взети микробиологични проби за проверка на питейната вода за населението.

Че обстановката в засегнатите от наводненията населени места постепенно се нормализира, увери в ефира на "Събуди се" и главен комисар Александър Джартов, директор на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“. Той посочи, че нощта е преминала спокойно.

"На този етап най-много работа за изминалото денонощие имахме на територията на Габровска област, най-вече в Севлиево. Там имахме 61 сигнала, като те основно бяха за отводняване. Беше значителен броят и на сигналите за област Велико Търново - 39, а в Ловеч с 31", обясни той.

"Все още няма необходимост от нова евакуация. Предстои за хората, които бяха евакуирани, да се оцени дали може да се върнат към домовете си през днешния ден. На територията на Велико Търново бяха евакуирани 6 човека, а на територията на Габровска област - 16. Броят не е твърде висок. Те са настанени или при близки, или в помещения, осигурено от местната власт", каза той.

Той коментира и ситуацията със 17-годишното момче, влязо в река Янтра . "Тази ситуация беше най-спешна от гледна точка на това, че имаше непосредствен риск за неговия живот. Нашият апел е да се изпълняват указанията на компетентните органи и да не се навлиза в участъци, които представляват опасност", каза комисарят. "Първичната ни информация е, че момчето е искало да снима. Предстои да се установи от колегите от полицията дали това са мотивите наистина", обясни още Джартов.

По думите му, няма информация за населени места без електрозахранване. Постепенно се възстановява и проходимостта по пътищата. „Нека гражданите предварително да се съобразяват с това каква е информацията за маршрутите, по които искат да преминат”, посъветва той.