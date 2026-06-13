В предстоящите няколко седмици на практика имаме най-висок шанс да увредим кожата си под влияние на слънцето. Изненадващо за повечето хора това не е август, ами е юни, края на юни и началото на юли, когато наистина имаме най-високо слънцестоене и съответно най-висок UV индекс. Това коментира председателят на Българската асоциация на естетичните дерматолози д-р Росица Денчева в предаването "Събуди се" по NOVA.

Според специалиста когато сме на открито на морския бряг или в планината, е задължително в обедните часове, от 11:00 до 16:00 ч., да бъдем на сянка доколкото е възможно. Трябва да се научим да ползваме не само слънцезащита, но и шапки и очила. „Съветвам винаги пациентите да слагат и слънцезащитна фланелка, когато са на плаж, особено по-малките, защото тогава те са много живи на слънцето, никога не внимават да са на сянка”, допълва д-р Денчева, като уточнява, че това не е маркетингов трик, а има реална защитна стойност.

Как да възстановим у дома невидимите летни щети върху кожата?

По отношение на подготовката за лятната почивка и посещенията на солариум, специалистът споделя, че този тип подготовка води до допълнителни щети върху кожата. „Такива процедури препоръчвам единствено на хората, които имат медицински проблеми. А иначе как да я подготвим е просто да я излагаме фрагментирано, да увеличаваме бройката минути, за да не е толкова шоково”, добавя дерматологът. По думите ѝ една от основните грешки е да лежим на плажа прекалено дълго време.

⇒ Кожата има памет

Доктор Денчева е категорична, че сяко едно изгаряне се отразява на клетъчно ниво. „Ние неведнъж алармираме като дерматолози, че особено изгарянията под 18-годишна възраст са изключително рискови по отношение на развитието на рак на кожата в късна възраст”, предупреждава медикът.

Тя препоръчва да се слага фактор 50+ на лицето, защото той има двойно въздействие – от една страна намалява риска от рак на кожата, а от друга предотвратява процеса на фотостареене. „Слънцезащитният крем е първият и най-важен anti-age продукт, който можем да сложим върху кожата си. Защото именно блокирайки въздействието на ултравиолетовите лъчи, ние блокираме възникването на една голяма каскада от биологични процеси, които биха довели до пигментации, до разширени съдове, до бръчици по повърхността на кожата”, разяснява тя.

⇒ Кои процедури да избягваме лятото

Специалистът съветва през сезона да се избягва всичко, което влиза в групата на фотосенсибилизиращите процедури, като химически пилинги и голяма част от дерматологичните лазерни интервенции. Нанасянето на различни видове киселини би могло да направи кожата по-чувствителна, особено при жени, които са склонни към пигментация.

Относно стремежа на младите момичета към ранни корекции, експертът посочва, че младостта е най-красивото нещо. „Винаги съветваме младите момичета да не бързат. Ако искат да правят нещо, то да е създаване на правилна домашна рутина с минимално инвазивни вещества, да не бързат с инжекционни терапии”, апелира д-р Денчева и завършва с това, че всякакви корекции могат да крият рискови фактори, затова трябва да се избира с разум.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка