Между 9000 и 10 000 крачки дневно са оптималният брой за компенсиране на вредите от заседналия начин на живот, установи международен екип от изследователи в проучване, публикувано в British Journal of Sports Medicine през 2024 г. Според данните този брой крачки намалява риска от сърдечносъдови заболявания (ССЗ) с 21 процента и риска от смъртност с 39 процента.

Изследователите, водени от специалиста по обществено здраве Матю Ахмади от Сиднейския университет, анализираха данни от 72 174 доброволци от базата данни UK Biobank. Участниците са носили акселерометри на китката в продължение на седем дни, за да се оцени нивото им на физическа активност. Средното време в седнало положение е било 10,6 часа дневно. Проучването обхваща средно 6,9 години здравни данни за всеки участник.

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Резултатите показват, че половината от здравните ползи се проявяват още при 4000 до 4500 крачки дневно, а всеки брой над 2200 крачки е свързан с намален риск от смъртност и ССЗ - независимо от времето, прекарано в седнало положение.

Въпреки обнадеждаващите резултати, Ахмади подчерта, че повече крачки не са оправдание за прекомерно заседяване. „Всяко движение има значение и хората могат и трябва да се опитат да компенсират здравните последици от неизбежното заседяване, като увеличат броя на дневните си крачки“, заяви той.

Редактор: Ивета Костадинова