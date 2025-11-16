Дори най-обикновените крачки могат да променят здравето ни, показва голямо 30-годишно изследване на Харвард. Според него само пет часа ходене седмично могат да намалят риска от рак на храносмилателната система.

Красимир Георгиев, известен с издръжливостта си при екстремни условия от Арктика до Сахара, подчертава, че активността е жизненоважна. „Колкото повече движение, толкова по-добре. Много хора водят заседнал начин на живот – стават сутрин, сядат в колата, отиват на работа и цял ден седят. Ако не се движим, не е на добре“, каза Георгиев.

Как една 15-минутна разходка без прекъсвания подобрява сърдечното здраве

Според него физическата активност не е само въпрос на спорт, а и на психическо здраве. „Когато се движиш, повече кислород достига до мускулите и тялото, повишава се настроението и гледаш по-позитивно на живота“, обясни Георгиев.

Въпреки доказаните ползи, много българи остават години наред в заседнал режим. Георгиев посочва, че причината: „Просто не им е приоритет. А активността и доброто хранене са лек за всякакви болести.“

Личният опит на Георгиев е също фактор. След като губи майка си от рак, той гледа по-различно на движението. „Само с 100 минути активност на седмица рискът от някои видове рак намалява с около 10%. При 400–600 минути седмично намалява с около 25%“, каза Георгиев.

Според него дори малки упражнения като клякания могат да подобрят циркулацията и да поддържат тялото активно. „Започнете с малки стъпки – 10 минути ходене, после увеличавайте. Тялото започва само да го търси“, съветва той.

Онкологът д-р Любов Стаменова потвърждава: „Никога не е късно да започнем да се движим. Двигателната активност благоприятства не само онкологичните заболявания, но и общото здравословно състояние на човека. Това е лекарството без странични ефекти – профилактика и лечение в едно.“

Малки промени в ежедневието – повече ходене, упражнения у дома или в офиса – могат да повишат енергията, да подобрят настроението и качеството на живот. Харвард го доказва с числа, лекарите – с практика, а Красимир Георгиев – с личен пример: движението е лекарството, което всички можем да си позволим.

Повече гледайте във видеото.