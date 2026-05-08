Сенна хрема, хранителни реакции, кожни обриви, астма - алергиите вече засягат милиони хора по света и броят им расте тревожно. Какво стои зад тази „пандемия от алергии“ и можем ли изобщо да ограничим риска? Гост в предаването "Социална мрежа" беше алергологът и имунолог д-р Диана Христова.

"Честотата на алергиите расте, защото както света, така и нашите навици се променят. Прекарваме твърде много време за закрито, а на открито - твърде малко. Хранителните ни навици също са се променили много в последните години", обясни имунологът.

"Лигавицата и кожата имат разлика в броя слоеве на определени клетки. Кожата може да бъде толкова реактивна, колкото и лигавицата. Не е нелогично човек, който има поленова алергия, да развие и кожна такава", допълни д-р Христова.

По думите ѝ съществуват и излекувани алергии. "Колкото по-рано вземем мерки, толкова по-голяма функционалност има имунната система да ни отговори и да изгради толеранс", каза още тя.

