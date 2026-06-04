Владимир Путин каза, че Русия е готова да направи компромиси, за да сложи край на войната в Украйна, но Киев също трябвало да се съгласи на отстъпки. А американският президент Тръмп трябвало да ги убеди.

Путин държа нещо средно между реч и пресконференция в Санкт Петербург. Той отново повтори, че Русия може да постигне целите си в Украйна по военен път и настъпвала по всички направления всеки ден.

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Според Путин досега страната не била използвала модерната ракета „Орешник” в бойна обстановка. Това се разминава с информацията, публикувана по-рано от руското министерство на отбраната.

„Ние безусловно сме готови и искам да се договорим с Украйна с мирни средства. При това въз основа на нещата, за които говорихме на срещата с президента Тръмп в Анкъридж. И тогава пред Русия бяха поставени въпроси да отидем към определени компромиси. На тези отстъпки, за които говорихме там, Русия е съгласна. Но е нужно с тези компромиси да е съгласна и украинската страна. И конфликтът бързо ще дойде до естествения си край”, заяви Путин.