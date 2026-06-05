"Тази сцена я гледаме за пореден път. Това е поредният беглец от правосъдието, който, кръстосвайки света, накрая пристига в Сърбия. Ще видим с какви мотиви наблюдаващите прокурори ще поискат екстрадицията му и дали сръбските власти ще имат желание да върнат този човек в България. Там процедурата е двуинстанционна, но накрая има и политическо, държавническо решение - министърът на правосъдието взема окончателното такова". Това коментира в „Твоят ден” по NOVA NEWS бившият зам.-ректор на академията на МВР доц. Милен Иванов по повод задържането в Белград на бившия управител на ББР Стоян Мавродиев.

Журналистът от "Клуб Z" Стефан Миланов обясни как изглежда Стоян Мавродиев в очите на българското правосъдие. "През 2021 г. стана ясно, че ББР е отпуснала близо 1 млрд. лева на едва осем фирми. Към тях прокуратурата дълго време не проявяваше особен интерес. Едва през 2024-а - след разрива между почетния председател на ДПС Ахмед Доган и човекът, който той наричаше "Феномена" - вниманието се насочи към кредита от 150 млн. лева", заяви той.

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Той припомни, че обвинение беше повдигнато на Румен Гайтански. "Вчера излезе интересна информация от негов запис, в който насочва твърденията си към Ахмед Доган и заявява, че именно той е усвоил средствата по кредита. Гайтански разказва подробно как са функционирали схемите за обществени поръчки, как определени фирми печелят поръчки. Част от тази картина е и Мавродиев - чрез отпуснатите кредити", допълни журналистът.

И допълни: "Не твърдя, че всичко това ще бъде доказано в съда. В наказателноправен аспект обвинението премина през различни етапи. Първоначално ставаше дума за длъжностно престъпление. За да бъде доказано такова престъпление, трябва да се установи специална цел - че длъжностното лице не просто е облагодетелствало други хора, а съзнателно е действало с цел да осигури облага за себе си или за трети лица".

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Доцент Иванов също изтъкна, че събирането на качествени доказателства по подобни дела е много трудно. "Те трябва да бъдат събрани преди лицето да избяга. За съжаление често се пристъпва към реализация на делото, без да са осигурени всички фигуранти - независимо дали като свидетели или обвиняеми. Затова много такива дела катастрофират. Причината е, че се реализират прибързано, вероятно по политически съображения. След това става изключително трудно да се събират доказателства", подчерта той.

Освен това трябва да се има предвид, че в една банка решенията за отпускане на кредити не се вземат еднолично от изпълнителния директор. Това е процедура, която е ясно регламентирана, припомни той.

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Редактор: Станимира Шикова