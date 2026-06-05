Частично бедствено положение обявиха в Дългопол и Вълчи дол във Варненско, след като поройни дъждове причиниха наводнения вчера. В село Медовец приземните етажи на няколко къщи са наводнени.

„Има пострадали животни и постройки, както и пет наводнени къщи. Дерето преля. И ние имаме вина за тази работа, тъй като не сме си чистили деретата”. Това каза в ефира на „Здравей, България” кметът на село Медовец Мустафа Исмаил след проливните дъждове, които създадоха сериозни проблеми във Варненска област.

„Има удавени дворни животни. Овце и кози на двама стопани са изтървани”, коментира той. По думите му няма пострадали или бедстващи хора, но материалните щети са сериозни. „Хората спаха в къщите. Качиха се на вторите етажи, тъй като приземните са наводнени. Снощи ги отводнявахме, днес доброволци ще дойдат да помагат”, посочи кметът на пострадалото село.

Поройните дъждове предизвикаха сериозни проблеми във Варненско

След като при предишния порой един от мостовете беше повреден, след вчерашния са нанесени щети и по втори мост. По думите на кмета, този път вълната е била по-силна и е съборила парапети на мостовото съоръжение.

„През селото минава едно дере, което е държавна собственост. Не сме го чистили като община, просто нямаме средства. Надяваме се държавата да помага, да почистим това дере и да си оправим мостовите съоръжения. Искаме да се възстанови инфраструктурата”, беше категоричен той.

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Редактор: Ивета Костадинова