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Започва вдигането на нивото на язовира в русенското село Николово
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Гражданският арест в Бургас: Шофьорът с над 3 промила отричал да е пил, оправдал се със силни хапчета
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Временни промени в някои участъци от пътната мрежа в област Кюстендил
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Силни дъждове, на места с градушка, в много райони на Западна България
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Полицията проверява кой е разрешил сватбата в училищен двор във Видин, наложени са глоби
Историята на Анна Стефанова, която се вдъхновява от градината на баба си и преоткрива себе си
Анна Стефанова е родена в София. След като завършва телекомуникации, започва и да работи в сферата. Работи за кратко и в Канада. След това се прибира в България и продължава още 15 години да работи в телекомуникациите.
Какво я кара да изостави този път и да се обърне към отглеждането на билки в село Гълъбовци – гледайте във видеото.
"Да хванеш гората": От IT сектора до фермата (ВИДЕО)
„Да хванеш гората”: От Кувейт и Оман до покрайнините на ПравецРедактор: Ина Григорова
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