Анна Стефанова е родена в София. След като завършва телекомуникации, започва и да работи в сферата. Работи за кратко и в Канада. След това се прибира в България и продължава още 15 години да работи в телекомуникациите.

Какво я кара да изостави този път и да се обърне към отглеждането на билки в село Гълъбовци – гледайте във видеото.

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Редактор: Ина Григорова