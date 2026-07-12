Снимка: Георги Манев, NOVA
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Няма подстрадали хора
Лек автомобил се запали на 341-вия километър на автомагистрала „Тракия“. По първоначална информация няма пострадали.
Хората, пътували в автомобила, са успели да излязат навреме, преди пламъците да обхванат колата. В участъка има задръстване.
Снимка: Георги Манев, NOVA
Причините за инцидента предстои да бъдат изяснени.
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