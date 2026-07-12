Като дете Благовеста Пугьова имала три мечти - семейството ѝ да бъде здраво, всички хора по света да бъдат щастливи и да прави добрини. Години по-късно тази детска идея се превръща в мисия, а именно да помага на деца, израснали без родители. Тя е основател на фондация „Подари време“, която вече 16 години свързва деца от социални услуги с доброволци, които стават техни приятели, ментори и значими възрастни.

Началото идва, когато Благовеста е студентка на 22-23 години. Тогава среща момиче, което расте без родители, и вярва, че книгите могат да променят живота му. „Мислих си, че ако ѝ подаря много книги и тя ги прочете, всичко ще ѝ бъде наред. После осъзнах, че преди книгите има нещо по-важно – да има някой, който специално е дошъл за теб“, разказва тя. Според нея най-голямата липса за тези деца не е само материалната, а отсъствието на човек, на когото могат да се обадят, когато имат проблем.

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Сред историите, които дават смисъл на работата ѝ, е тази на Явор - дете от помощно училище, за което малко хора са очаквали голямо развитие. „Когато ходехме при него, той в събота отиваше да цепи дърва при съседката, за да си изкара 5 лева за джобни. Връщаше се и казваше: „Бил съм на работа“, разказва Благовеста. Днес Явор живее самостоятелно, работи и дори търси съвет как да си вземе ипотека – пример за това как подкрепата на един човек може да промени посоката на нечий живот.

Освен с фондацията, Благовеста намира нестандартен начин да свърже каузата със своята професия. Тя е съосновател на технологична компания, която разработва продукти с изкуствен интелект, а 20% от нея са собственост на „Подари време“.

„Правя го, защото не мога да не го правя“, казва тя и допълва: „Ако имаш 3000 души и всеки е помогнал на едно-две деца, тогава вече можеш да направиш промяна.“

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