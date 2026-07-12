Окръжната прокуратура в Бургас ще поиска мярка за неотклонение „задържане под стража“ за водача на тира, който в петък предизвика тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“. 56-годишният Ангел Илиев е обвинен, че по непредпазливост е причинил смъртта на един човек и средни телесни повреди на двама от пътуващите в ударените автомобили.

Инцидентът стана на АМ „Тракия“, след като товарният камион премина през разделителната мантинела и навлезе в насрещното движение, където удари челно два леки автомобила. При катастрофата загина един човек, а двама бяха ранени. Пострадалите са в стабилно състояние - единият е с фрактура на ключица и вече е освободен от болницата, а другият остава под лекарско наблюдение.

Повдигнаха обвинения на шофьора от тежката катастрофа на АМ „Тракия”

След инцидента Ангел Илиев е задържан за срок до 72 часа с прокурорско постановление. На обвиняемия е отнето и свидетелството за управление на моторно превозно средство.

Катастрофата предизвика и въпроси за състоянието на разделителната мантинела в участъка.