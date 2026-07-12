Хубаво и слънчево ще е днес оне за часовете до ранния следобед. Малко по-късно през деня очакваме в страната на места да се развият гръмотевични бури от летен тип, с кратък и интензивен валеж, дори с риск от градушки, с усилване на вятъра. Тези явления ще бъдат с локален характер. Все пак те ще засегнат през днешния ден отделни точки на Западна, Централна и Североизточна България.

С много голяма вероятност студеният атмосферен фронт няма да достигне Черноморието. Там, ако има по-съществено увеличение на облаците, то ще бъде само по северните брегове, с минимална вероятност за валеж.

Как да действаме при алергична реакция през лятото

Температурите ще се колебаят от 29 до към 34, дори 35 градуса в обичайно по-топлите точки на страната. Това преминаващо смущение обаче ще продължи и в началото на новата седмица. В понеделник ще е малко по-хладно заради нахлуването на по-студен въздух.

Цялата седмица ще бъде с преобладаващо летни температури - 30-35 градуса среднодневни стойности, с тенденция към края на предстоящата седмица те да се повишат. Ще има обаче валежи както в началото на предстоящата седмица, така и към края на работната седмица. В четвъртък и петък отново ще има условия за валежи с летен характер.