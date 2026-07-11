Тази седмица отбелязахме Световния ден за борба с алергиите, от които страдат хиляди българи. Слънчевите алергии, ухапвания от насекоми, хранителни реакции и кое е по-добре - море или планина, коментира в ефира на „Събуди се” д-р Полина Костова-Шахид от клиниката по педиатрия към УМБАЛ „Александровска“.

По думите ѝ лятото не носи облекчение за хората, страдащи от алергичен ринит и алергия към полени. Тя обясни, че полените представляват половите клетки на растенията, чрез които те се размножават. „Полените са невидими за простото око, така че реално не виждаме това, което ни дразни и предизвиква симптомите от страна на носа и очите“, посочи специалистът.

Тя обърна внимание, че най-честите летни алергени са свързани с последователния цъфтеж на различните растения. През пролетта първо цъфтят дърветата, след това тревите, а в момента периодът на цъфтеж на тревите приключва и започва този на плевелите, които също са сред честите причинители на алергии.

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Освен полените, сред най-честите алергени остават домашните акари, както и домашните любимци - кучета и котки. Хората с хранителни алергии пък могат да получат алергична реакция по всяко време на годината.

Д-р Костова-Шахид обясни и как да реагираме при алергичен пристъп. При по-леки симптоми, като обрив по тялото или лек оток в областта на лицето, може да се приемат антихистаминови медикаменти. Ако обаче се появят затруднено дишане, промяна в говора или други признаци на тежка алергична реакция, трябва незабавно да се потърси лекарска помощ.

Според специалиста броят на хората с алергични заболявания ще продължи да расте. Сред основните причини са съвременният начин на живот, замърсяването на въздуха и все по-голямото количество химични вещества в околната среда.

„Начинът ни на живот, замърсяването на въздуха и химията, която ни заобикаля, са сред факторите, които допринасят за увеличаването на тези заболявания“, подчерта тя.

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