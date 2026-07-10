Украйна и Съединените щати са постигнали политическо споразумение за лиценз за производство на прехващачи за системите „Пейтриът“. Високопоставен украински представител уточни, че ще е необходима около година, преди Киев да може да започне производство. Двете страни обсъждат и споразумение за производство на дронове.

Междувременно ООН съобщи, че броят на цивилните, загинали при руските удари през май, е най-високият в сравнение с всеки друг месец от началото на конфликта.

„Службата на Върховния комисар по правата на човека съобщи, че броят на убитите и ранените цивилни в Украйна през месец май е по-висок, отколкото през който и да е друг месец от началото на конфликта. Предварителните данни за юни показват още по-висок брой жертви, като най-малко 265 души са убити, а 1816 са ранени“, каза Розмари Дикарло, заместник-генерален секретар на ООН по политическите въпроси.