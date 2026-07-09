Снимка: БТА
Техеран съобщава за няколко поразени цели в провинцията
Американски боеприпас е паднал в района около иранската атомна електроцентрала в Бушер, заяви заместник-губернаторът на иранската провинция.
Официалният представител каза, че са били поразени няколко места в провинция Бушер, включително периметърът на атомната централа.
Удар по 170 цели и нарушено примирие между САЩ и Иран
Междувременно в Йордания прозвучаха сирени за ракетна тревога в момент, когато Иран отвръща на американските въздушни удари с атаки в целия Близък изток, предаде „Асошиейтед прес“.Редактор: Мария Барабашка
Източник: Владимир Арангелов, БТА
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