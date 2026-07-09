Истинската причина за нарушаване на примирието е терористичният режим на хутите, признат за такъв от Европейския съюз, които нападнаха три кораба в Ормузкия пролив, а Америка естествено отговори. Това коментира международният анализатор Огнян Дъскарев в ефира на NOVA NEWS.

По думите на анализатора американските сили са нанесли два удара по общо 170 цели. Сред поразените 90 обекта при последната атака са радарни станции от противовъздушната отбрана на хутите, военни инсталации по крайбрежието на Ормузкия пролив, скривалища за балистични ракети и дронове, както и стратегическа жп линия, изброи Дъскарев. Той добави, че Тръмп е обявил в Анкара, че скоро ще има нови удари.

Военните действия в Близкия изток и конфликтът САЩ – Иран навлизат в етап на постоянна ескалация

Огнян Дъскарев свърза действията на Вашингтон с предстоящите избори в началото на ноември. Американският президент е изключил меморандума за разбирателство, за да намали цените на петрола, като един барел е паднал на 70-71 долара, а бензинът в десните щати е поевтинял до 3,25 долара за галон, посочи Дъскарев.

Според анализатора американският държавен глава има прозорец от 20 юли до средата на октомври да възобнови тежките бомбардировки над Иран съвместно с Израел. „Преди около два месеца Нетаняху предложи на Тръмп да бъде унищожена главната гражданска инфраструктура на Иран за 24 до 36 часа”, отбеляза той. Според него планът включва поразяване на петте най-големи електростанции, главните пътища, големите мостове и пристанища, както и огромния петролен терминал на остров Харг.

По думите на Дъскарев иранската държава е силно децентрализирана, след като на 28 февруари е било премахнато цялото военно и политическо ръководство на моллите, а след това е премахната и втората вълна ръководители.

Според анализатора войната има пряко отражение върху вътрешната политика в САЩ. Лявата опозиция в лицето на демократите ще направи всичко възможно, за да унищожи Тръмп. „Те искат той да загуби войната с Иран, а ако това се случи, първото нещо ще бъде да го импийчнат за трети път”, заяви той, като добави, че над 77 милиона американци подкрепят президента.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка