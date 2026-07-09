Военните действия си продължават и няма нова фаза реално, а напрежението е там, като двете страни са в един цикъл на око за око. Tова коментира военният анализатор от Атлантическия съвет във Вашингтон Руслан Трад в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS. От своя страна журналистът Мохамед Халаф допълни, че „ние в момента сме свидетели за две точки на преговори, те са между Съединените щати и Иран”. Повод за коментарите им станаха новите въздушни удари на САЩ срещу обекти в Иран и прекратяването на временното споразумение за спиране на войната от страна на американския президент Доналд Тръмп.

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Според Руслан Трад ситуацията в Близкия изток е в състояние на континуум, който повтаря нивата на напрежение от предходните месеци април и февруари, но с различна интензивност на самите военни действия. Той изрази убеденост, че конфликтът ще продължи през есента и е възможно да се пренесе дори до края на годината, тъй като е развит на много слоеве. Трад уточни, че американските сили атакуват конкретно цели, контролирани от Революционната гвардия на Иран, а не от редовната сухопътна армия или военноморски сили на страната. През последните 48 часа са регистрирани пет такива атаки.

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Анализаторът посочи, че Революционната гвардия доминира изцяло във военно отношение, но има сериозен проблем с легитимността си сред религиозните кръгове в страната, които са разделени на традиционно шиитско духовенство в град Кум и държавно духовенство в Техеран.

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Журналистът Мохамед Халаф изведе на преден план факта, че в момента се наблюдава безпрецедентен конфликт в самия ирански парламент в рамките на една и съща група, известна като „Пайдари”. „Пайдари е една доста мощна група в иранския парламент от тези нерационалните, така ги наричат, радикали”, обясни Халаф. По думите му те са готови за авантюри и се противопоставят на каквито и да е преговори със САЩ, определяйки ги като предателство.

Халаф отбеляза, че „Иран има крещяща нужда от тези пари”, визирайки милиардите, блокирани в катарски банки, но президентът Тръмп отказва да ги освободи директно, за да не бъдат пренасочени към прокси сили и военната мощ на страната. Той допълни, че иранските представители са способни да водят преговори за ядрената си програма, прокситата и балистичните ракети в продължение на три години до края на мандата на Тръмп, тъй като се смятат за изключително опитни в този процес.

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Редактор: Мария Барабашка