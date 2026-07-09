Заради ескалацията в Близкия изток и отдалечаващото се трайно примирие между САЩ и Иран цените на петрола продължават да се повишават.

Повече от един процент е увеличението на азиатската търговия днес, като референтният за Европа сорт „Брент“ достига 79 долара за барел.

Цените на петрола рязко се повишиха след новата размяна на удари в Близкия изток

Заради охладения ентусиазъм около очакваното пълно възстановяване на трафика през Ормузкия проток, цените на петрола скочиха с почти 10% за последните три дни.

Вчера сортът „Брент“ премина за кратко и нивото от 80 долара за барел.

Редактор: Цветина Петкова