Петролът поскъпна чувствително на международните пазари, след като напрежението между САЩ и Иран отново се изостри и засили опасенията за възможни нарушения на доставките от Близкия изток.

Инвеститорите реагираха на информацията за нови военни действия в региона и на решението на Вашингтон да прекрати режима, който позволяваше ограничени продажби на ирански петрол. Комбинацията от двата фактора предизвика рязко покачване на цените още в началото на азиатската търговия.

Петролът поскъпна на фона на забавените доставки през Ормузкия проток

Фючърсите на петрола Брент се повишиха с около 2% и достигнаха 75,60 долара за барел, докато американският лек суров петрол WTI поскъпна с близо 3% до 72,46 долара за барел.

Макар стойностите да остават далеч под върховете, регистрирани по време на предишни конфликти в региона, пазарите отчетоха нарастващ риск от нов инфлационен натиск. Анализатори предупреждават, че продължителното напрежение може да окаже допълнително влияние върху глобалните енергийни доставки, особено след като продължилите месеци сътресения вече са намалили част от наличните запаси.

Повод за новата ескалация станаха нападения срещу три търговски кораба в района на Ормузкия проток - един от най-важните морски маршрути за транспортиране на петрол в света. След инцидентите американските въоръжени сили обявиха началото на серия от удари срещу цели, свързани с Иран, като предупредиха, че Техеран ще понесе сериозни последствия за заплахите срещу международното корабоплаване.

Развитието на събитията поставя под въпрос стабилността на постигнатото през миналия месец примирие, което позволи възстановяването на движението през Ормузкия проток след продължителен период на смущения и ограничения.

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Редактор: Цветина Петкова