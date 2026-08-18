Снимка: Стопкадър
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Москва отвърна и на критиките на Япония за визитата на Путин на Курилските острови
Русия обвини Обединеното кралство, че „умишлено е предизвикало ескалация на кризата в Украйна” и предупреди за сериозни последици. Позицията идва, след като беше потвърдено, че дронове, произведени във Великобритания, са били използвани при удари срещу цели в Русия.
В изявление на руското посолство на Острова се посочва, че „Обединеното кралство е съучастник и съизвършител на кървави престъпления и терористични атаки”. „Колкото по-дълбоко е неговото участие в конфликта, толкова по-висока цена ще плати”, се казва още в позицията.
Великобритания наложи нови санкции срещу руския „сенчест флот“
От британското Министерство на отбраната отговориха, че Лондон е „решен да предостави оборудването, от което Украйна се нуждае, за да се защити срещу незаконната инвазия на Путин”.
Междувременно Русия отвърна и на японските критики след посещението на Владимир Путин в оспорваните Курилски острови.
„Нашите японски колеги, нашите съседи, безспорно преминаха границата на приличието с напълно неприемливите си изявления, в които твърдят, че президентът на Руската федерация не може да посещава никоя част от територията на Руската федерация. Когато разбрахме как г-жа Такаичи и нейният външен министър определиха посещението на нашия президент на собствената му територия и сред собствените му граждани, незабавно привикахме японския посланик. Те се оправдаваха и се измъкваха, преди да обяснят, че той не може да дойде нито в петък, 14 август, нито в понеделник, 17 август”, заяви външният министър на Русия Сергей Лавров.Редактор: Мария Барабашка
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