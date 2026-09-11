Старши комисар Живко Желев е назначен за директор на Областната дирекция (ОД) на МВР във Варна, предаде кореспондентът на БТА във Варна Мила Едрева.

Смяната е представена от заместник-министъра на вътрешните работи Калоян Милтенов и изпълняващия длъжността главен секретар на вътрешното министерство главен комисар Любомир Николов. При представянето на новия директор двамата са подчертали, че приоритетите на МВР са ясно определени и работата по тях ще продължи.

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Старши комисар Живко Желев започва работа в структурата на министерството на 1 септември 1998 г., когато е назначен като разузнавач в „Икономическа полиция“ във Варна. Бил е началник на група и началник на сектор. През 2014 г. става ръководител на отдела „Икономическа полиция“ във варненската дирекция. През 2021 г. придобива образователната и научна степен „доктор“. Награждаван е многократно за постигнати високи професионални резултати при изпълнение на служебната си дейност.

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Живко Желев поема поста от старши комисар Цветан Пировски, който беше назначен като директор на полицията във Варна през март тази година.

Редактор: Ина Григорова