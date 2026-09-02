Старши комисар Александър Цветанов е новия директор на ОДМВР-Враца. Със заповед на министъра, Цветанов е временно преназначен на ръководната длъжност, считано от 2 септември, съобщават от пресцентъра на МВР.

Новият директор е бил представен пред служителите от изпълняващия длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов.

Цветанов е завършил висше образование през 2008 г. в Стопанска Академия „Д. А. Ценов“, Свищов, по специалност „Стопански и финансов контрол”, бакалавър и през 2010 г., по специалност „Финансов мениджмънт” в Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ гр. Свищов, магистър.

Последователно заема длъжностите: Полицейски инспектор, Разузнавач, началник на група и началник на сектор „Противодействие на икономическата престъпност” към отдел „Криминална полиция” при Областна дирекция на МВР-Враца.

Снимка: МВР

Редактор: Ина Григорова