Снимка: МВР
Той е бил представен пред служителите от изпълняващия длъжността главен секретар Любомир Николов
Старши комисар Александър Цветанов е новия директор на ОДМВР-Враца. Със заповед на министъра, Цветанов е временно преназначен на ръководната длъжност, считано от 2 септември, съобщават от пресцентъра на МВР.
Новият директор е бил представен пред служителите от изпълняващия длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов.
Цветанов е завършил висше образование през 2008 г. в Стопанска Академия „Д. А. Ценов“, Свищов, по специалност „Стопански и финансов контрол”, бакалавър и през 2010 г., по специалност „Финансов мениджмънт” в Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ гр. Свищов, магистър.
Последователно заема длъжностите: Полицейски инспектор, Разузнавач, началник на група и началник на сектор „Противодействие на икономическата престъпност” към отдел „Криминална полиция” при Областна дирекция на МВР-Враца.
Снимка: МВРРедактор: Ина Григорова
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