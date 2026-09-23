Съветът за мир на американския президент Доналд Тръмп ще представи мащабна програма за първите шест месеца от възстановяването на Ивицата Газа. Планът включва 66 проекта с общ бюджет от 2,45 млрд. долара и очертава първите стъпки за възстановяване на инфраструктурата, икономиката и управлението на палестинската територия.

Сред основните приоритети са осигуряването на временни жилища за разселените жители, разчистването на разрушенията и невзривените боеприпаси, възстановяването на болници, пътища, електроснабдяване и водна инфраструктура. Значителна част от средствата са предвидени и за здравеопазване, образование и социални програми.

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Планът предвижда и изграждането на нова система за сигурност. Част от средствата трябва да бъдат използвани за международни стабилизационни сили и за подготовката на палестинска полиция. Предлага се още програма за доброволно предаване и изкупуване на оръжия, както и постепенно поемане на управлението на граничните пунктове от палестинското технократско правителство.

Според документа физическите щети в Газа се оценяват на около 35,2 млрд. долара, а пълното възстановяване на територията през следващото десетилетие може да струва приблизително 71,4 млрд. долара. Финансирането на шестмесечната програма все още не е осигурено изцяло, като се очаква в него да се включат международни донори.

Ключова роля за изпълнението на проекта има българският дипломат Николай Младенов. Бившият външен министър на България и бивш специален координатор на ООН за близкоизточния мирен процес е върховен представител на Съвета за мир за Газа. В тази роля той участва в усилията за прилагането на американския план, включително в разговорите за демилитаризацията, бъдещото управление и възстановяването на анклава.

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Младенов ще бъде и сред участниците в представянето на шестмесечната програма заедно със старшия съветник на Тръмп Джаред Къшнър, пратеника на Белия дом Стив Уиткоф, бившия британски премиер Тони Блеър и ръководителя на палестинското технократско правителство Али Шаат. Очаква се представители на около 35 държави, включително страни от Европейския съюз, да участват в срещата.

Реалното изпълнение на програмата обаче остава зависимо от развитието на политическите и преговорните процеси. Според „Аксиос“ за напредъка на проекта е необходимо сътрудничество както от Израел, така и от „Хамас“.

Редактор: Цветина Петкова