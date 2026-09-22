Твърдението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че съюзът никога не е бил по-силен, стана повод за остър дебат за състоянието на общността в контекста на кризите в Украйна и Близкия изток. „Тези хора провалят европейската идея, правят я смешна и нелепа”, това коментира бившият евродепутат Ангел Джамбазки в предаването „Челюсти” по NOVA NEWS.

Според Джамбазки Европейският съюз е загубил състезанието с големите икономически сили, докато се е занимавал с периферни теми. „Европейският съюз буксуваше в спора колко пола има, докато американците и китайците ни изпревариха с няколко обиколки”, посочи той. Джамбазки обвини настоящото ръководство на ЕК в „политическо двуличие”, като даде пример с наливането на милиони във фирма, в която работи съпругът на Фон дер Лайен, и загубените съобщения по темата за ваксините.

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Бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев отбеляза, че в Европа се наблюдава изчезване на политическия център. „Център-ляво и център-дясно загиват и махалото се люлее от крайно ляво в крайно дясно”, обясни той. Керемедчиев даде пример с Германия, където картата на влияние на партията „Алтернатива за Германия” съвпада почти напълно с територията на бившата ГДР. По думите му там национализмът и носталгията по социалистическото минало остават силни

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Редактор: Мария Барабашка