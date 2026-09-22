Нови предложения за промени в Закона за движение по пътищата. Депутатите от „Прогресивна България“ предлагат пълна забрана тирове над 12 тона да изпреварват по магистралите и скоростните пътища. Тоест, трябва да се движат само в дясната лента. Проектът вече е внесен в деловодството на Народното събрание.

Идеята за пълна забрана за изпреварване от страна на тировете беше приета с противоречие в бранша. Превозвачите са категорични, че мярката, сама по себе си, е полезна, но само ако се прилага в най-натоварените дни и часове. Добавиха, че в противен случай дясната лента по магистралите ще бъде блокирана от тирове.

Колкото до предложените текстове – там е записано, че при нарушение на забраната, се отнема книжката на водача за три месеца, а глобата е в размер на 500 евро. От ГЕРБ също предложиха промени в закона - при каране на тротинетка също да се изисква книжка най-малко за категория АМ.

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През лятото България се сблъска с поредните трагедии на пътя. А думата „тир“ започна да се споменава все по-често. Има ли логика да се въведе пълна забрана за изпреварване, питаме Атанас - международен шофьор с 15-годишен опит. Работата му е свързана с дълги командировки. А всяко забавяне по пътя може да означава, че доставката няма да стигне навреме.

„В Европа доста често се случва да съм блокиран поради забрана за изпреварване или просто защото някой камион или пътно средство се движи с много ниска скорост“, обясни той.

Казва, че образуването на тапи по магистралите също крие риск. Затова смята, че са нужни промени в текстовете, внесени в парламента.

„Има логика, но според мен трябва да е във времеви диапазон, в който да се прилага забраната. В Италия има забрани от 10:00 ч. до 15:00 ч. или от 22:00 ч. до 6:00 ч.“, обясни той.

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От камарата на автомобилните превозвачи също не са съгласни с пълната забрана. Една от причините е свързана с така наречените „коловози” в дясна лента.



„Това е типична българската особеност – ние не сме си оправили пътищата, за да може да има такава забрана“, твърди Димитър Димитров.

Другият проблем е свързан с движението на извънгабаритни автомобили.

„Това означава, че всички останали тежкотоварни автомобили трябва да се движат от порядъка на около с 50-60 км в час зад тях. Не виждаме логика и как това ще подобри безопасността“, добави той.

От Съюза на международните превозвачи също смятат, че мярката трябва да се прилага в определени дни или часове. Но най-добрата превенция била, ако се инвестира в трета лента на магистралите.

„Което означава, че имаме дясна и средна лента за движение и скоростна за изпреварване“, поясни Николай Рашков от Съюза на международните превозвачи.