Общо 154 тежкотоварни автомобила са проверени на територията на столицата от началото на специализираната операция на МВР, провеждана съвместно с органите на ИА „Автомобилна администрация“, стартирала на 13 юли. Съставени са 10 акта и 58 фиша. Това сочат резултатите от провеждащата се полицейска акция за засилен контрол на тежкотоварния трафик. Актуалните данни представи комисар Мартин Цурински.

От тези 10 акта един е съставен на неправоспособен водач, останал без книжка заради отнемане на всички контролни точки. В картона на въпросния водач фигурират 37 акта и 98 фиша. Той е проверен на „Ботевградско шосе“ на 14 юли. Ден по-късно на същия път е установен друг водач на товарен автомобил, който управлявал след употреба на алкохол. Тестът с дрегер отчел 0,67 промила в издишания въздух.

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Комисар Цурински уточни, че съставените фишове са за по-дребни нарушения, като използване на телефон, непоставяне на колани, непредставяне на годишна проверка за техническата изправност.

Четири са камионите, спрени от движение в рамките на тези няколко дни заради технически неизправности. „На превозното средство му се отнемат регистрационните табели и свидетелството за регистрация. За износени гуми санкции налагат от ИА „Автомобилна администрация”, уточни комисарят. Той посочи, че се издава административно наказателно постановление, като глобата не е малка, а в последствие на проблемия автомобил трябва да бъдат сложени нови гуми. Пускането в движение се осъществява след проверка в технически пункт на КАТ.

Проверки се извършват и днес от ДАИ, които само през последните няколко часа са спрели пет товарни автомобила, като при три от тях са установени нарушения. Част от шофьорите не признават, че има проблем, а след като получат акта си, омаловажават установените от агенцията нарушения.

Операцията за засилен контрол на тежкотоварния трафик продължава и през следващата седмица, като се следи предимно за износени гуми, за спазване на времето за почивка на водачите, осъществяващи превоз на хора и товари, както и за водачи след употреба на алкохол и наркотични вещества. Според органите на реда струпването на няколко контролни органа на едно място има за цел да окаже широк превантивен ефект и промяна в поведението на водачите към спазването на Закона за движение по пътищата.

Комисар Цурински представи данни и за проведена операция на СДВР за електрическите тротинетки. Тя е осъществена в рамките на вчерашния ден между 14:00 и 22:00 ч. В хода ѝ са проверени 280 електрически тротинетки, като на всяка е съставена акт или фиш. Това означава, че всички са били в нарушение, заяви комисар Цурински.

Съставени са 299 фиша и 12 акта. „По-характерните нарушения на тези водачи са превозване на повече от едно лице, което е абсолютно забранено, неизползване на каски и неправилно движение извън регламентираните места. Броят на проверените лица в хода на операцията е над 390”, добави той.