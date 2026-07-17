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Михаела Василева обясни, че има дисбаланс между образованието и бизнеса
И през 2026 г. сред най-предпочитаните специалности от кандидат-студентите в България остават право, психология, икономика и международни отношения. Специалисти обаче се търсят в сферите на киберсигурността, AI, инженерните науки, здравеопазването, както и на техници и квалифицирани кадри в строителството и производството. Темата в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS коментира Михаела Василева, която е директор "Подбор" на една от големите HR компании в България.
Младите хора се насочват да учат популярни и престижни специалности, но има сериозен дисбаланс между това, което те учат и това, което търси бизнеса, посочи тя. По нейни думи това води до недостиг на кадри в различни индустрии, а част от младите трудно се реализират. Този дисбаланс може да се регулира с дълг процес на работа между държавата, образованието и бизнеса, смята експертът.
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Тя посочи, че още в гимназията младите нямат достатъчно информация как могат да се реализират занапред.
Василева поясни, че има сериозен недостиг на кадри в производствения сектор – инженери, техници, механици, а също така и в сферата на здравеопазването. И допълни, че някои професионални квалификации могат да бъдат получени още в гимназиите, но за тази цел трябва да се работи в сферата на образованието.
Според нея е добре стажовете да започнат още в гимназията, защото е полезно за професионалната ориентация на младите хора. И отбеляза, че университетите трябва да са по-активни по отношение на бизнеса.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
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