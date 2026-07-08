Безработицата в България продължава да намалява, показват последните данни на Националния статистически институт. Въпреки това работодателите продължават да изпитват сериозен недостиг на кадри, а предлаганото професионално образование не навсякъде отговаря на нуждите на пазара на труда.

През 2025 г. коефициентът на безработица е 3,5% – едно от най-ниските нива, регистрирани у нас. Разликите между отделните общини обаче остават значителни.

Най-ниска безработица традиционно отчита Столичната община, следвана от Божурище и Варна. И в трите общини показателят е под 2,5%. В другия край на класацията са предимно погранични, труднодостъпни и застаряващи райони, където липсата на инвестиции води до изключително високи нива на безработица. Рекордьор е община Димово, област Видин, с 64%.

За една година – между 2024 и 2025 г. – безработицата е намаляла с 0,7 процентни пункта. Най-голям спад е отчетен в общините Белица, Якоруда и Доспат, докато увеличение има в Бойница и Крушари.

За учебната 2026/2027 година в професионалните гимназии са обявени близо 37 хил. места, което представлява малко над 60% от общия прием след седми клас.

„Числата на седмицата”: Населението на България се е увеличило с 35 000 души през 2025 г.

Според анализ на Института за пазарна икономика най-добро съответствие между приема и нуждите на местния бизнес има в областите Разград и Добрич. Най-големи разминавания се наблюдават в Габрово и Смолян, където приемът в селскостопански и ресторантьорски специалности е по-висок за сметка на професиите, свързани с преработващата промишленост.

Най-много места тази година са предвидени за специалностите „Готвач“, „Автотехник“, „Ресторантьорство“, „Електронна търговия“, „Разработка на софтуер“, „Икономическа информатика“ и „Мениджмънт и икономика“.

В същото време за 46 професии изобщо няма да бъде обявен прием. Сред тях са „Помощник-учител“, „Парамедик“ и „Здравен асистент“ – специалности, за които има сериозен недостиг на кадри. Други 32 професии ще се изучават само в една област на страната, сред които „Дигитален дизайн на текстил“ в Сливен и „Геология и геофизика“ в Смолян.

Пример за професионално образование, което успешно отговаря на нуждите на пазара, е Професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоплаване в Русе – единственото училище в България, което подготвя кадри за речния транспорт и вътрешните водни пътища на Европа.

Учениците се обучават по специалностите „Корабоводене“ и „Корабни машини и механизми“, като работят със съвременни навигационни системи и тренажори, пресъздаващи реални условия за управление на плавателни съдове.

„Числата на седмицата”: Колко деца се раждат у нас през последните години

Преподавателите отчитат, че развитието на речния и морския транспорт през последните години е превърнало моряците и корабните механици в едни от най-търсените специалисти както в България, така и в Европа.

Сред учениците интересът към професията е голям. Освен доброто заплащане, те посочват възможността да пътуват по света и перспективите за професионално развитие. Мнозина планират да продължат обучението си във висши морски училища и да изградят кариера като корабни офицери и капитани.

Повече гледайте във видеото.