За поредна година заселващите се в България хора са повече от тези, които напускат страната. Тенденцията започва след пандемията от COVID-19 и продължава и до днес. Дали това са българи, които се завръщат в родината, или чужденци, които трайно се установяват у нас, колко са те на брой и как влияят върху демографските процеси в страната, провери Ева Костова в рубриката „Числата на седмицата”.

Когато заселващите се в една държава са повече от напускащите я, говорим за положителен механичен прираст на населението. Изчислява се като от броя на първите, извадим броя на вторите. Така през миналата година България е увеличила населението си с 35 хиляди души.

Повече хора са се заселили у нас, отколкото българи са отишли в чужбина от 2020 г. насам

Началото на тази тенденция е поставено през 2020-а, когато започва пандемията от COVID-19. A в годините преди това механичният прираст е отрицателен - повече са емигрирали от тук, отколкото са пристигали.

Разбира се, трябва да правим разлика между механичен и естествен прираст. Естественият показва разликата между родените и починалите в рамките на една година. И тъй като у нас първите са по-малко от вторите, той е отрицателен от доста години насам.

Според Националната статистика през изминалата година у нас са се заселили трайно 44 640 души - предимно в големите икономически центрове на страната, където и заплатите са по-високи. Броят на емигриралите пък е 9 555, което е три пъти по-малко в сравнение с броя им преди 10 години.

Близо половината от пожелалите България за свой нов дом са граждани на държави извън Европейския съюз. 17 хиляди са българите, завърнали се да живеят у нас, а други близо 7 хиляди са граждани на страни членки на ЕС. Ако погледнем и конкретните държави, от които пристигат, топ 3 изглежда ето така: 1/4 са дошли от Турция, 18% - от Украйна, а 9% - от Германия.

Когато говорим за чужденци обаче, уточняваме, че в тази статистика не попадат дошлите да поработят у нас за кратко, а само трайно установилите се и сменили адреса си с такъв в България.

70% от новозаселилите се са на възраст между 15 и 64 години. Децата до 14 години представляват 14%, като приблизително толкова са и възрастните над 65 години.

Когато решат да емигрират, сънародниците ни избират най-често три дестинации. 17% от изселилите се през миналата година са потеглили към Германия, 14% - към Великобритания, 9% - към Франция.

Около 60% от всички са на възраст между 15 и 64 години, но впечатление прави, че процентът на децата, които напускат България, е наполовина по-нисък от този на идващите да живеят у нас.

При най-възрастните пък е точно обратното. Заминаващите от България хора на над 65 години са двойно повече от пристигащите техни връстници.