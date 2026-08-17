Притеснителни кадри с десетки деца на електрически тротинетки, които преминават покрай автомобили на пътното платно, бяха разпространени през уикенда в Кюстендил. „Направих проверка чрез системата за видеонаблюдение на общината. Децата минаваха по цялата главна улица и извършват множество нарушения, като застрашават своя живот, както и живота на околните”, това коментира кметът на града Огнян Атанасов в ефира на предаването „Здравей, България” по NOVA.

Едно от децата е преминало в насрещното движение на кръговото кръстовище на входа на града срещу автомобил, което застрашава както неговия живот, така и съдбата на шофьора отсреща, посочи Атанасов.

Ще успее ли Кюстендил да ограничи движението на тротинетките

„Родители, бъдете отговорни, вземете индивидуалните електрически превозни средства на тези деца, защото само с глоби, само със силите на МВР и на Общинска охрана не може да се справим”, призова градоначалникът.

Законът за движение по пътищата е изменен от два месеца и възрастта, от която може да се управлява индивидуално електрическо превозно средство, вече е 16 години, а видно от клипа има деца, които са по-малки, обясни кметът на Кюстендил. Той уточни, че санкциите са различни, като за управление от лице под 16-годишна възраст глобата е 500 лева, управлението без каска се наказва с 50 лева, а ако водачът не се движи плътно вдясно на платното, санкцията е 100 лева.

Написани са над 200 акта на територията на общината съвместно с полицията, но инцидентите продължават, като има родители, които оспорват актовете или се сърдят, когато детето им при опит да избяга бива хванато за ръката, отбеляза кметът.

„На практика е невъзможно тази група деца да бъде спряна на пътя от охрана или полиция, защото в момента, в който служителите тръгнат към тях, те се разбягват, което създава предпоставки за инциденти”, категоричен е Атанасов.

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