Кадър/Видео:"Ройтерс"
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Животното е питомец в Националния парк и резерват „Катмай”
Мечокът 89, известен с прякора Раницата, спечели конкурса за най-дебела мечка за 2026 г. Надпреварата се организира ежегодно от Националния парк „Катмай“ в Аляска.
Раницата е средно голям до едър възрастен мъжки кафяв мечок, известен със своите руси уши. Прякорът му е даден още по времето, когато бил малко мече и се е возел - като раница, на гърба на майка си, докато тя пресичала река Брукс.
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Раницата победи мечок 910 във финалния кръг на онлайн гласуването, задминавайки и миналогодишния шампион в конкурса - мечок 32 с прякор Чънк.
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„Седмицата на дебелите мечки“ е ежегодно състезание, организирано от Националния парк и резерват „Катмай“, което приканва обществеността да гласува за мечока, който най-добре демонстрира успешното натрупване на тегло, необходимо за оцеляването през дългата зима в Аляска.Редактор: Станимира Шикова
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